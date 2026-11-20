Zaindu Leitzaldea nació en 2022 con un objetivo claro: dar respuesta a las crecientes necesidades de cuidados en el medio rural, especialmente en aquellas zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos. Así lo han explicado en Onda Cero Pamplona sus fundadores, Xavier Barinaga y Estíbaliz Lertxundi, después de que el proyecto haya recibido el Premio Solidario Onda Cero Navarra en la categoría de Dependencia.

La iniciativa surgió al detectar que muchas necesidades de atención y acompañamiento podían quedar sin cubrir. Para hacerles frente, Zaindu Leitzaldea apostó por un modelo que combina servicios profesionales con la colaboración vecinal y el auzolan, aprovechando los recursos y las redes de la propia comunidad.

Entre los servicios que ofrece se encuentran la comida a domicilio, la limpieza del hogar, los cuidados por horas, la ayuda con gestiones y nuevas tecnologías, pequeños arreglos domésticos y actividades formativas. Además, la entidad colabora con la Mancomunidad de Servicios Sociales para prestar el Servicio de Ayuda Domiciliaria en Leitza, Goizueta y Arano, ampliando la atención a las tardes y los fines de semana para garantizar una cobertura durante todos los días del año.

El proyecto también trabaja en otros ámbitos, como la gestión del comedor escolar comarcal de Leitza y la formación de futuras personas cuidadoras. En colaboración con Cruz Roja, está impulsando un curso de atención sociosanitaria que permite obtener una acreditación homologada.

Zaindu Leitzaldea prepara, además, nuevas iniciativas a través del programa INNOVA, con especial atención a la formación de cuidadores y a la mejora de sus condiciones de trabajo.

Barinaga y Lertxundi han querido subrayar que el premio no pertenece únicamente a quienes lo recogieron, sino a todas las personas que hacen posible el proyecto. Una red que cuenta con más de 200 socios y que demuestra que cuidar también es una responsabilidad compartida.