La directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas del Gobierno de Navarra, Inés Francés, ha defendido el mantenimiento de los tres centros de menores que existen en Valle de Egüés y ha negado que haya información que relacione a sus usuarios con la oleada de robos denunciada en la zona, especialmente en Gorraiz. Francés ha aclarado que no se trata de centros específicos para menores extranjeros no acompañados, sino de recursos del sistema de protección que atienden a niños, niñas y adolescentes "cualquiera que sea su origen". En concreto, existen tres dispositivos diferentes: uno de acogimiento residencial especializado, otro básico y un tercero destinado al cumplimiento de medidas judiciales. Entre los tres suman 20 plazas.

No relación con robos

Sobre los robos que preocupan a los vecinos, la responsable foral ha asegurado que "nosotros no tenemos ninguna noticia" que vincule esos delitos con menores del sistema de protección. Además, ha señalado que la información solicitada a Policía Foral apunta a que "no ha habido un aumento de denuncias en el último año respecto a los robos". La directora gerente ha reconocido la preocupación trasladada por los vecinos y el Ayuntamiento y ha explicado que el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una mesa de convivencia. Tras una primera reunión celebrada la semana pasada, está previsto un nuevo encuentro en diciembre para abordar los problemas detectados y establecer medidas concretas. Entre ellas, mejorar la información sobre el funcionamiento de estos recursos.

No cerrarán los centros

Respecto a la petición vecinal de cerrar alguno de los centros, Francés ha sido tajante: "Nosotros no tenemos motivo para cerrar los pisos". De hecho, ha avanzado que Navarra prevé abrir 16 plazas más en pisos de autonomía, ante las necesidades actuales del sistema de protección. Por último, ha pedido evitar que se relacione el origen de los menores con la criminalidad y ha defendido que "tenemos que ser capaces de establecer unas líneas de convivencia que sean buenas para todos". También ha reivindicado las experiencias de integración positiva que existen en otras localidades navarras.