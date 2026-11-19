La alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, confirma que esta madrugada se han detenido a tres personas tras acceder a 15 autocaravanas estacionadas en Sarriguren. Un suceso que, según ha señalado, se suma a la preocupación por la seguridad que se vive actualmente en la comarca. La alcaldesa ha expresado su preocupación por el aumento de la sensación de inseguridad entre los vecinos, especialmente en Gorraiz, donde se han registrado nuevos robos y situaciones que están generando malestar en la ciudadanía. Peñas reconoce que existe una creciente preocupación vecinal y asegura que entiende el temor de quienes sienten que han perdido tranquilidad y libertad. "Hay un aumento de esa sensación de desamparo, de inseguridad, que no te atreves un poco que tus peques puedan salir ahora a la calle", ha señalado.

Medidas de seguridad

La alcaldesa recuerda que el Ayuntamiento ha ampliado la plantilla de Policía Municipal y ha instalado cámaras de reconocimiento de matrículas, además de actualizar los sistemas de videovigilancia existentes. Sin embargo, considera que estas medidas ya no son suficientes. Por ello, anuncia nuevas cámaras en Gorraiz y otros concejos, con una partida presupuestaria de 80.000 euros. Sobre los tres centros de menores existentes en el municipio, Peñas reclama al Gobierno de Navarra una mejor gestión, más personal y medidas de seguridad. Aunque reconoce los derechos de los menores y la necesidad de apoyarlos, advierte: "Si no hay una capacidad de poder gestionarlos bien, de poder controlarlos bien, yo lo siento mucho, pero quiero que se cierren esos centros".

Repunte de la criminalidad

La alcaldesa también ha precisado que no puede confirmar ninguna relación entre estos centros y los robos registrados. Según explica, la criminalidad había descendido un 82% en los robos en viviendas desde la llegada del actual equipo de gobierno, aunque durante los últimos meses se ha producido un repunte. Por último, anuncia nuevos controles en colaboración con Guardia Civil y Policía Foral y reclama al Ejecutivo foral que analice las causas del problema. "La seguridad, por mucho que un ayuntamiento esté poniendo dinero, no es suficiente. Igual hay que cortar el grifo", concluye.