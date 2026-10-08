UGT impulsa en Extremadura una campaña para visibilizar la realidad de las trabajadoras del sector de los cuidados

El sindicato UGT Servicios Públicos ha puesto en marcha en Extremadura la campaña 'Por la dignidad de los cuidados', una iniciativa de un año para "visibilizar la realidad de las trabajadoras del sector, de las personas que reciben cuidados y de sus familias.".

Bajo el lema 'Sin dignidad en el empleo no hay dignidad en el cuidado', el sindicato reclama mejores condiciones laborales, plantillas suficientes, salarios dignos y servicios públicos de calidad.

La campaña llegará en Extremadura a residencias, centros de día, ayuda a domicilio y servicios de teleasistencia de las provincias y comarcas de la región, con el objetivo de "convertir el reconocimiento social de los cuidados en mejoras reales en el empleo, la atención y la protección de la salud laboral".

Según señala UGT en nota de prensa, "cuidar exige conocimientos, responsabilidad y esfuerzo físico y emocional", y las personas que necesitan apoyo para levantarse, asearse, comer o mantener su autonomía requieren "profesionales con tiempo, formación y estabilidad".

Además, quienes realizan ese trabajo "necesitan salarios suficientes, jornadas que permitan vivir y condiciones que protejan su salud", ante lo que el sindicato advierte de que las cifras "no pueden ocultar la realidad diaria de las personas dependientes".

Según los datos aportados por UGT, al finalizar 2025, en Extremadura había 42.502 personas con derecho reconocido y 37.455 con prestación efectiva, mientras que la primera resolución tardó 259 días de media, unos 8,6 meses, y en 2025 fallecieron 1.313 personas mientras esperaban valoración o prestación.

"ATENCIÓN A TIEMPO Y SUFICIENTE"

Ante estos datos, UGT reclama "atención a tiempo y suficiente", porque la vida de las personas "no se detiene mientras llega la respuesta administrativa".

En el caso de la ayuda a domicilio, la media del servicio en Extremadura en 2025 fue de 41,31 horas al mes, aproximadamente 1 hora y 23 minutos al día si se repartieran entre treinta días, una cifra que "no garantiza que todas las necesidades queden cubiertas", ya que según señala el sindicato, las trabajadoras del sector "necesitan tiempo para atender, escuchar y acompañar".

UGT subraya que una visita "no puede darse por completa solo porque se haya cumplido un horario", ya que las personas "necesitan tiempo para moverse, comprender, decidir y expresar lo que sienten, y la atención debe respetar ese ritmo".

El sindicato también pone el foco en las residencias y en la necesidad de plantillas "completas y suficientes" en cada turno, ya que según apunta, "una baja o una vacante sin cubrir deja los mismos cuidados en menos manos".

Entre sus principales reivindicaciones, UGT reclama financiación suficiente y estable, más servicios públicos y profesionales, mejores ratios, salarios dignos, empleo estable, reducción de la parcialidad involuntaria, formación continua, prevención de lesiones, protección frente a riesgos físicos y psicosociales y contratos públicos que cubran salarios, sustituciones y calidad en la atención.

UGT insiste en que "cuidar bien exige trabajo digno", por lo que señala que llevará durante un año estas reivindicaciones a centros, domicilios, municipios, provincias y comarcas, con el objetivo de "convertir las experiencias de quienes cuidan y de quienes necesitan cuidados en compromisos concretos, porque sin dignidad en el empleo no hay dignidad en el cuidado", concluye.