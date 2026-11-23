La candidata de Vox al Congreso por Cáceres, Marcela Reigía, ha subrayado hoy en Guadalupe la necesidad de que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos y de que todos aquellos españoles que se han visto obligados a emigrar al extranjero en busca de oportunidades puedan regresar.

Para ello, ha defendido la importancia de impulsar el empleo, facilitar el acceso a la vivienda, atraer inversión y reducir las trabas burocráticas que "dificultan emprender, trabajar y prosperar".

La candidata de Vox ha resaltado el "valor" de las raíces, las tradiciones y la identidad de Extremadura, pero ha reivindicado que las tradiciones "no pueden quedarse simplemente en el pasado", sino que hay que conseguir "que también tengan futuro".

Así, en declaraciones a los medios, la candidata ha sostenido que cuidar las raíces también significa "apostar por quienes representan el futuro de España", evitando que los pueblos pierdan población, talento y oportunidades. "Que nuestros hijos puedan construir su proyecto de vida en la tierra en la que están sus raíces", ha reivindicado.