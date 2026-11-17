El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado el inicio de los trámites para trasladar los 11,5 millones de euros correspondientes al presupuesto "eliminado" de Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid), a la Consejería de Salud, con el objetivo de reforzar la sanidad extremeña.

Una decisión enmarcada en el pacto de gobierno entre PP y Vox que establece entre sus prioridades la "eliminación del gasto superfluo" y la "eficiencia presupuestaria". "El dinero de los extremeños debe destinarse a las necesidades de los extremeños", ha afirmado el vicepresidente en una comparecencia en al sede de la consejería, donde ha defendido la necesidad de reorientar los recursos públicos hacia "servicios esenciales y necesidades concretas" de la ciudadanía.

En este sentido, ha avanzado que el próximo ejercicio se hará lo propio con los aproximadamente 800.000 euros que se detraerán en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura al Consejo de la Juventud de Extremadura, y que se destinarán a las políticas que se estimen necesarias para cumplir con las prioridades reflejadas en el pacto de gobierno.

En este sentido, ha explicado que los 11,5 millones de euros de la Aexcid se transferirán íntegramente a la Consejería de Salud, que será la encargada de determinar su destino, atendiendo a las prioridades sanitarias de la región, y entre las que ha citado la lucha contra el cáncer, la mejora de infraestructuras sanitarias o la adquisición de medicamentos.

Fernández Calle ha recordado que la consejería "eliminó" el presupuesto de la Aexcid, unos recursos que "no iban a lo que realmente necesitan los extremeños", sino destinados a "mantener una red de asociaciones que habían hecho de ese dinero, del esfuerzo de los extremeños, su modo de vida".

Unos recursos que, ha abundado, en su "parte mayoritaria" iban para "pagar los sueldos de esas personas que están en esas asociaciones", y el resto "salía de Extremadura y de España".

Por ello, estos fondos, que según ha explicado ante las preguntas de los periodistas, se habían retirado de la agencia de cooperación, pero seguían dentro de la Consejería de Desregulación, en concreto asignados a la Secretaría General, van a ser destinados "íntegramente" a la sanidad extremeña.

De esta forma, ha dado cuenta del inicio de los trámites para que "ese traspaso de fondos sea efectivo", de modo que será la propia Consejería de Salud la que determine "dónde exactamente van esos fondos". "Será la Consejería de Salud la que determine dónde están esas necesidades perentorias para invertir esos 11,5 millones de euros", ha abundado.

El vicepresidente ha remarcado que esta medida no es "ni más ni menos" que cumplir con su palabra de "llevar los recursos de los extremeños donde más se necesitan eliminando el gasto superfluo", y por ello harán "lo mismo con el presupuesto del Consejo de la Juventud que también esta consejería ha eliminado prácticamente en su totalidad".

Sobre el motivo por el que no se ha dado un nuevo destino a estos fondos desde la aprobación del presupuesto para 2026 el pasado mes de julio, ha señalado que se ha esperado a ver "cuáles eran las necesidades finales de este periodo". "Esto estaba previsto y solo estábamos esperando a que fuera el momento oportuno", ha aclarado.

Con respecto al presupuesto de 2,6 millones de euros que ha contado la Aexcid para este 2026, ha señalado que se ha destinado al mantenimiento de la sede, que ya está completamente cerrada, y al pago de las nóminas de los funcionarios que tenía asignados, y que han sido ya reubicados en otros destinos, como el Instituto de la Juventud y la secretaría general de la consejería.

En este punto, ha señalado que la Aexcid, aunque no tiene presupuesto, ni personal, y ya tampoco sede, continúa como un ente jurídico debido a que el pacto con el PP no contempla su eliminación, aunque ha reconocido que a su formación, como ya ha apuntado en ocasiones anteriores, así le gustaría.

Por otro lado, preguntado sobre las declaraciones del director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia Eliseo Fernández, en las que apuntaba que parte de este dinero iba a la política social, ha aclarado que a Salud van 11 millones y medio y "aproximadamente medio millón de euros a políticas sociales".