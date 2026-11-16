Siete trenes de Media Distancia no circularán el martes en Extremadura por la huelga

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ahora dirige el extremeño Carlos Cuerpo, ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para MAÑANA martes, 17 de noviembre, en toda España, que oscilarán entre el 50% y el 75% en Cercanías, en función de las franjas horarias, y que alcanzarán el 72% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.

En este sentido, serán siete los servicios ferroviarios de Media Distancia que no circularán MAÑANA, en Extremadura por la huelga. Los trenes de media distancia afectados son el Cáceres-Badajoz de las 06:21 horas, el Badajoz-Cáceres de las 14:55, el Cáceres-Badajoz de las 16:15 y el Badajoz-Cáceres de las 21:50. A ellos se unen el Badajoz-Villanueva de la Serena de las 12:05 horas, el Villanueva de la Serena-Badajoz de las 17:05, el Zafra-Mérida en las 06:50 y el Mérida-Zafra de las 21:00 horas.