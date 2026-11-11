La crecida de un riachuelo impedía que la mujer y los dos niños pequeños pudieran salir de la zona

Bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria

La intervención se ha producido en la carretera de Coria, en las inmediaciones del puente medieval

Redacción

Badajoz |

Bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria
Bomberos de la Diputación de Cáceres rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria | Diputación de Cáceres

Una dotación del parque del SEPEI de Coria ha intervenido para rescatar a una familia que había quedado atrapada cerca del puente medieval, en la carretera de Casillas de Coria.

La crecida de un riachuelo, provocada por el aumento del caudal, impedía que la mujer y los dos niños pequeños pudieran salir de la zona, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para ponerlos a salvo.

La actuación ha sido realizada por efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI).

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