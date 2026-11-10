El flamenco toma Mérida con una semana de concursos, baile y espectáculos

Mérida vuelve a reivindicar su tradición flamenca con una nueva edición de Mérida Flamenca, que ofrecerá durante los próximos días concursos, talleres y actuaciones organizadas por las cinco academias de baile de la ciudad.

La programación comenzará este viernes, 13 de noviembre, con un concurso de dibujo flamenco y continuará el sábado con una masterclass impartida por el bailaor y coreógrafo Diego Andújar en el Centro Cultural Alcazaba.

El domingo 15 llegará uno de los momentos destacados, con un flashmob en la Plaza de España a las 13:00 horas, en el que se espera la participación de unas 500 personas. Por la tarde habrá una competición de baile y una actuación de Diego Andújar y su cuadro flamenco.

El broche final será el sábado 21, a las 20:00 horas, en el Palacio de Congresos, con Danaides, un espectáculo dirigido por Diego Andújar que combina mitología clásica, teatro y danza para abordar distintas realidades de las mujeres. Las entradas están disponibles en las academias de flamenco de Mérida.