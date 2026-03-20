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El hombre fallecido en el accidente de la A5 en Torrefresnesda había robado el coche en Zalamea y conducía en dirección contraria

En el choque resultó herido el conductor de una furgoneta, que ingresaba en estado grave en la UCI del Hospital de Mérida.

Redacción

Extremadura |

El hombre fallecido en el accidente de la A5 en Torrefresnesda había robado el coche en Zalamea y conducía en dirección contraria
El hombre fallecido en el accidente de la A5 en Torrefresnesda había robado el coche en Zalamea y conducía en dirección contraria | CEX

Accidente mortal ayer en la A5, a la altura de Torrefresneda. Un hombre de 58 años fallecía al colisionar frontalmente contra una furgoneta sobre las 6 menos 20 de la mañana. El conductor de la furgoneta, un hombre de 55 años quedaba herido de gravedad e ingresaba en la UCI del Hospital de Mérida. El fallecido, vecino de Zalamea de la Serena, había robado previamente el vehículo en dicha localidad pacense y condujo de forma kamikaze en dirección contraria por la autovía, hasta el fatal choque. El caso se está investigando y se encuentra bajo secreto de sumario.

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