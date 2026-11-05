Mérida alcanza en octubre un récord histórico reciente con cerca de 27.000 visitantes en sus oficinas de turismo

Mérida ha registrado durante el pasado mes de octubre los mejores datos turísticos de su historia reciente, con un total de 26.838 visitantes atendidos en sus Oficinas Municipales de Turismo. Son 4.904 más que en el mismo mes de 2025 y un 33,06 % por encima de los registros anteriores a la pandemia.

El delegado municipal de Turismo, Felipe González, ha destacado el trabajo de promoción de la ciudad, la programación cultural y la apuesta por la desestacionalización como claves de este crecimiento, con el objetivo de consolidar Mérida como destino durante todo el año.

Por procedencia, el turismo nacional sumó 18.623 visitantes, un 17,84 % más que hace un año, con Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana como principales mercados. El internacional alcanzó los 8.215 visitantes, con un incremento del 34,01 %. Portugal, Estados Unidos y México encabezaron las procedencias extranjeras.

La programación cultural de octubre, con citas como el Festival CineBeat, la Feria Chica, el espectáculo de Sara Baras o el concierto de Antonio Carmona, ha contribuido a estos resultados.

En cuanto a la ocupación, los establecimientos hoteleros que han facilitado sus datos registraron una media del 71,98 %, mientras que el área de autocaravanas del recinto ferial alcanzó el 79 %.

El Ayuntamiento confía en mantener esta tendencia y seguir impulsando la actividad turística y económica durante los doce meses del año.