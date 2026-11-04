El Templo de Diana acoge este sábado el I Festival de Folclore ‘Ciudad Augusta’

El Templo de Diana será escenario este sábado, 7 de noviembre, del I Festival de Folclore ‘Ciudad Augusta’, una iniciativa que reunirá a tres agrupaciones: el grupo Virgen de Sopetrán, de Jarandilla de la Vera; el grupo teatral y folclórico Da Morgadinha, de Charneca de Caparica (Portugal), y la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua, de Mérida.

El festival ha sido presentado por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, junto a Manuel Jaramillo, presidente de la asociación folclórica emeritense, y Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de La Antigua.

Vélez ha destacado la estrecha vinculación de la agrupación local con la ciudad y ha señalado que el objetivo es crear un evento propio dedicado a la música, la danza y las tradiciones populares.

Esta primera edición nace con vocación de continuidad. De cara al futuro, la organización pretende extender las actuaciones a las calles del casco histórico para acercar el folclore a la ciudadanía. «El folclore hay que vivirlo en la calle también», ha señalado Manuel Jaramillo.

El cartel del festival cuenta con una ilustración artesanal de Clemen, artista y componente de la agrupación local.