Polémica política por la dimisión del director general de Urbanismo de Mérida

Continúa la polémica política en Mérida tras la dimisión del director general de Urbanismo, Rafael Romero-Camacho, después de apenas cuatro meses en el cargo. Una salida que ha provocado nuevas reacciones por parte de la oposición.

Desde el equipo de gobierno, su portavoz, Julio César Fuster, ha agradecido al ya exdirector los servicios prestados, aunque ha evitado entrar a valorar los motivos de su renuncia. Fuster asegura que no va a comentar la carta personal que Romero-Camacho trasladó al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, para comunicarle su decisión.

Por su parte, el Partido Popular reclama explicaciones al regidor. Su portavoz, Santiago Amaro, considera necesario aclarar por qué dos personas han ocupado la Dirección General de Urbanismo en poco más de un año. Además, pide conocer los motivos de esta última dimisión, especialmente después de que, según ha señalado, el escrito aluda a obstáculos reiterados e instrucciones que dificultaban el trabajo del ya exdirector. Amaro también pregunta cómo se organizará esta delegación hasta las elecciones municipales de mayo de 2027.

A estas críticas se suma la agrupación Por Mérida, que exige la dimisión inmediata de la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández. Su portavoz, Miguel Valdés, considera que lo ocurrido evidencia una injerencia política inaceptable en la gestión técnica y pide al alcalde que intervenga para recuperar el funcionamiento normal de la Dirección General de Urbanismo y garantizar la autonomía de sus funcionarios.