El Fanter Film Festival de Cáceres celebra sus 15 años del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Gran Teatro

El festival de cine de terror Fanter Film Festival de Cáceres cumple este año su décimo quinto aniversario con una programación que se desplegará desde el 30 de octubre al 1 de noviembre en el Gran Teatro de la capital cacereña, que volverá a llenarse de aficionados cinéfilos durante estos tres días de proyecciones.

El gran clásico y 'leitmotiv' de este año será El silencio de los corderos, la película dirigida por Jonathan Demme en 1991 y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, según ha desvelado la organización del certamen que dará a conocer la programación completa en los próximos días.

De momento, se sabe que el programa oficial estará compuesto por diez títulos, incluida una propuesta dirigida al público infantil. La edición contará también con el habitual concurso de cortometrajes.

Los problemas de financiación vuelven a protagonizar una edición en la que las ayudas institucionales ascienden a 11.000 euros, frente a los 20.500 euros de 2025. La diferencia supone una reducción del 46,3% respecto al año pasado.

La Junta de Extremadura aporta 8.000 euros -500 más que en 2025- y el Ayuntamiento de Cáceres mantiene su aportación de 3.000 euros. Este año, el festival no cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, que en 2025 aportó 10.000 euros.

Con los recursos disponibles, la organización ha adaptado la duración del festival a tres jornadas, frente a las cuatro de la edición anterior. "Mantener esta cita durante tres días será posible también gracias a la asistencia y al respaldo del público", informa la plataforma abandomoviez que organiza el festival.

Por este motivo, la entrada individual pasará de 1 a 2 euros e incluirá, como es habitual, palomitas y agua de regalo en cada pase. También estará disponible un bono de 18 euros para asistir a todas las películas.