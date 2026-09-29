La Consejería de Agricultura adelanta por primera vez el anticipo de la PAC y abona 220 millones a agricultores y ganaderos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha ordenado el pago anticipado de 220 millones de euros de la PAC a los agricultores y ganaderos extremeños, un hecho histórico que se produce antes del 16 de octubre, fecha en la que tradicionalmente comienza el ejercicio financiero y a partir de la cual pueden abonarse los importes de cada campaña. Hasta ahora nunca había sido posible efectuar estos pagos con anterioridad, ya que la normativa impedía abonar importes de un ejercicio antes de su inicio.

Este adelanto excepcional ha sido posible gracias a la reciente modificación del Reglamento (UE) 2021/2115, aprobada en respuesta al encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos agrícolas derivado de la crisis en Oriente Próximo. El cambio normativo permite realizar pagos anticipados antes del 16 de octubre y eleva el porcentaje del anticipo del 70 % al 75 %.

Aunque la normativa lo permite, hacer efectivo el pago en septiembre ha supuesto un gran desafío técnico. Todos los controles, cruces informáticos, procesos de monitorización, envíos de datos de agricultor activo, carga de versión de derechos, actualizaciones de aplicaciones y resolución de alegaciones están diseñados para operar a partir del 16 de octubre. Para adelantar el calendario, la Consejería de Agricultura ha tenido que reorganizar procedimientos y trabajar durante tardes y fines de semana, realizando un esfuerzo titánico para completar verificaciones y adaptar sistemas en tiempo récord.

Solo tres comunidades autónomas - Castilla y León, Murcia y Extremadura - se han comprometido a adelantar los anticipos. El director general de la PAC, Miguel Gutiérrez, ha subrayado que, pese a la dificultad, se ha decidido adelantar los anticipos porque se es plenamente consciente de la situación que atraviesa el sector y se mantiene un compromiso inquebrantable con agricultores y ganaderos, a quienes se seguirá apoyando con todas las herramientas disponibles.

El pago anticipado puesto ya a disposición del sector alcanza los 220 millones de euros, distribuidos en 150.354.229 euros de ayuda básica a la renta; 28.566.176 euros de ayuda redistributiva; 7.968.679 euros de ayuda a jóvenes agricultores; 32.984.695 euros de pastoreo extensivo y 18.340 euros a la siega sostenible.