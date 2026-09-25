Un tramo de la BA-080 de Hornachos a Llera se corta al tráfico hasta finales de octubre para reparar daños por la lluvia

La carretera provincial BA-080 de Hornachos a Llera permanecerá cerrada al tráfico en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 7,00 y 7,500 debido a trabajos de reparación de los efectos causados por las lluvias.

El corte al tráfico se adoptará desde el 28 de septiembre al 28 de octubre, según informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El desvío alternativo se realizará por Hinojosa del Valle, a través de las carreteras BA-079, Hornachos a Hinojosa del Valle, y BA-131, Los Santos de Maimona a Valencia de las Torres.