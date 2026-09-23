El Colegio de Médicos de Badajoz reconoce la excelencia de la profesión médica en la II Gala de la Medicina de Extremadura

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz (icomBA) ha celebrado este martes 22 de septiembre la 'II Gala de la Medicina de Extremadura', un evento bienal que se ha llevado a cabo en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, con la asistencia de los principales exponentes de la profesión médica extremeña y nacional, junto con representación de las administraciones públicas regionales.

La gala tiene como propósito principal poner en valor la labor esencial de los médicos extremeños y distinguir públicamente el compromiso, la trayectoria y la dedicación de referentes de la profesión médica a través de los reconocimientos a la Excelencia Médica en la Atención Primaria y los premios al Profesionalismo Médico.

En su intervención, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Dr. Pedro Hidalgo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que ejerce su labor asistencial en el ámbito rural, ha puesto el acento en la figura del médico rural “que va mucho más allá del ámbito asistencial, donde la Medicina se une a la calidad humana y el médico no solo cura, sino que reconforta y acompaña”. Junto a ello, el Dr. Hidalgo ha anunciado que esta gala ha servido de germen del 'Decálago de Badajoz por la Atención Primaria', un informe que reunirá los principales ejes, retos y oportunidades para esta categoría asistencia. Un conjunto de propuestas y necesidades de la Atención Primaria consensuada por las principales sociedades españoles y por los dos colegios profesionales médicos de Extremadura que parte con el objetivo de aportar la visión de los médicos sobre el estado actual de la Atención Primaria y sus retos más inmediatos.

Galardonados en esta edición

En el apartado de reconocimiento a la Excelencia Médica en la Atención Primaria, los distinguidos han sido el Dr. Félix Suárez González, director de la Cátedra SEMERGEN - UEx de Atención Primaria, la Dra. María José Gamero Samino, responsable del Área de Residentes y Tutores de SEMERGEN, el Dr. Francisco de Asís Buitrago Ramírez , catedrático de Medicina y académico de número de la Academia de Medicina de Extremadura.

Asimismo, los galardones al Profesionalismo Médico han reacaído en el Dr. Ignacio Burgos Pérez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y expresidente de la SEMG, el Dr. Julio Zarco Rodríguez, académico correspondiente de Medicina Familiar y Comunitaria de la Real Academia Nacional de Medicina de España y expresidente de SEMERGEN, y el Dr. Amando Martín Zurro, especialista en Medicina y Cirugía y en Medicina Familiar y Comunitaria.