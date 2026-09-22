Un estudio sobre una moneda desvela el nombre ibérico de la ciudad romana de Regina vinculado a sus fértiles campos

El estudio de una moneda realizado por el investigador Francisco Jordi ha revelado que Dolskai Bildan es el nombre ibérico del territorio que los romanos llamaron Regina Turdulorum, cuyos restos se encuentran en un yacimiento arqueológico en la localidad pacense de Casas de Reina.

Hasta la conquista romana en torno al 140 a. C, los Túrdulos Betúricos controlaban la zona enmarcada entre los valles del Guadiana y el Guadalquivir. Como grupo étnico estuvo inmerso en procesos migratorios por la zona sur peninsular, en convivencia con otros pueblos.

La investigación realizada por Francisco Jordi, en colaboración con la arqueóloga Maria Josep Estanyol i Fuentes, parte de una moneda que tuvo varias emisiones y que es conocida como Turri Regina. En la cartela del reverso presentaba dos líneas, la superior con caracteres latinos y la inferior con escritura neopúnica, informa la asociación Regina Turdulorum.

La primera línea fue evolucionando, de modo que en las emisiones iniciales se puede leer Turi Ricina que se ha venido a traducir como 'monte o cerro velado'. Este término evolucionó a Turi Regina, 'monte de la reina' y posteriormente a Turri Regina, 'En la torre de la Reina'. Todos estos términos harían referencia al Cerro de las Nieves y, por ende, a la diosa Juno Regina. A sus pies los romanos fundaron Regina Turdulorum.

La segunda línea presentaba diez caracteres neopúnicos que se mantuvieron en todas las emisiones y es la que ha sido objeto de estudio en esta investigación, cuyos resultados se presentaron el pasado viernes en la localidad pacense. Así, se ha dado con las claves que han permitido la interpretación de los signos comparándolos con los que aparecen en otras monedas de la época atribuidas a los Túrdulos que ocuparon distintos enclaves del sur peninsular.

La moneda Turri Regina ha venido a ser considerada por Francisco Jordi como una 'Piedra Rosetta' ya que va a permitir seguir interpretando los signos del alfabeto monetario en neopúnico de ciudades como Arsa, Sacili, Iptuci, Lascuta, Asido, Bailo, Oba y Vesci.

La investigación, tras la transcripción de los diez caracteres, concluye que la capital de los túrdulos betúricos se denónimó Dolskai, cuya etimología hace referencia a la raíz galo-celta olka que significa 'campo fértil' y que da origen a diversos nombres asociados a terrenos agrícolas ricos y húmedos como Ibolka, antecesora de Obulco romana y capital de los túrdulos béticos.

La denominación se completa con la segunda parte de la inscripción Bildan que haría referencia a un cerro como se ha podido constatar por ejemplo en la ciudad íbero-romana del Cerro del Castillo que ocupó el territorio de la actual Alfambra en Teruel. Fue conocida como Bilda Rubra, 'el cerro rojizo', presentando el terreno muchas similitudes con el Cerro de las Nieves y su entorno.

Según el autor de la investigación, el significado de Dolskai Bildan sería 'el campo fértil del cerro'. Es decir, el territorio agrícola asociado al Cerro de las Nieves como principal hito paisajístico y geográfico que no sólo le otorgaba prestigio, sino que delimitaba su identidad étnico-territorial como ciudad-estado de los Túrdulos Betúricos.

Según el alcalde de la localidad, Fernando Gallego, "es una gran noticia seguir conociendo detalles sobre nuestro grandioso pasado. De la época romana sí teníamos mucha más información pero del los Túrdulos no hay tanta, por eso queremos agradecer al autor de su investigación el trabajo realizado".