Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga hablarán sobre los interrogantes de la evolución humana en un encuentro en Mérida el 1 de octubre

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura reunirá en el Teatro Romano de Mérida al paleontólogo Juan Luis Arsuaga y al escritor y periodista Juan José Millás en una nueva edición de Palabras Mayores, una de las actividades incluidas en el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

Con esta iniciativa, la consejería apuesta por acercar a la ciudadanía algunas de las figuras "más influyentes" del panorama cultural e intelectual español, favoreciendo el encuentro directo con autores cuya obra ha contribuido a despertar el interés por la lectura, la divulgación del conocimiento y el pensamiento crítico.

Arsuaga y Millás protagonizarán el día 1 de octubre, a las 19,00 horas, una conversación abierta al público en torno a los temas abordados en los libros 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal' y 'La conciencia contada por un sapiens a un neandertal', una trilogía que se ha convertido en un fenómeno editorial al combinar ciencia, literatura y reflexión filosófica en un formato accesible para todos los lectores.

La cita permitirá a los asistentes adentrarse en cuestiones tan universales como nuestros orígenes, el sentido de la muerte o la naturaleza de la conciencia a través del diálogo entre dos autores que han logrado trasladar debates complejos al gran público con rigor, humor y cercanía.

La celebración de este encuentro responde al compromiso de la Consejería de Cultura con el impulso de actividades de alto impacto cultural que fomenten la lectura y acerquen el conocimiento a todos los sectores de la población.

En este sentido, 'Palabras Mayores' se consolida como un "espacio de referencia" para el intercambio de ideas y la participación ciudadana en torno a la cultura y los libros, detalla la Junta en una nota de prensa.

Además, el Teatro Romano de Mérida aportará un "marco excepcional" a esta conversación, uniendo el patrimonio histórico de Extremadura con algunas de las "reflexiones más relevantes del pensamiento contemporáneo".

La actividad será de acceso libre hasta completar aforo y concluirá con una firma de ejemplares en el peristilo del teatro, permitiendo a los lectores compartir un momento cercano con ambos autores y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y la cultura escrita.

Con la presencia de Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes refuerza su apuesta por una "programación cultural de primer nivel" y por convertir Extremadura en "punto de encuentro para la lectura, la divulgación y el pensamiento contemporáneo".