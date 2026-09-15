Apicultores extremeños piden 20 euros por colmena y un control eficaz del abejaruco

La Unión y la Asociación Profesional Extremeña de Apicultores (Apaex) han reclamado a la Junta de Extremadura una ayuda directa de 20 euros por colmena y medidas para el control poblacional del abejaruco, ante la "crítica" situación que atraviesa el sector apícola en 2026.

Las organizaciones han trasladado estas demandas en una reunión con varios directores generales de la Junta de Extremadura, en la que han pedido medidas urgentes para paliar los daños económicos de la campaña.

Según La Unión y Apaex, la actividad se ha visto afectada por las tormentas del invierno, la sequía de primavera, los incendios del verano, el aumento de los costes de producción, la mortandad de colmenas y la presencia del abejaruco, además de las importaciones de miel.

Las organizaciones cifran la mortandad de colmenas asociada a la presencia del abejaruco entre el 40 y el 50 por ciento y calculan una pérdida de 120 euros por cada colmena muerta.

También han reclamado que se estudie la posibilidad de retirar a esta ave del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Las organizaciones consideran que la presencia del abejaruco se ha convertido en un "problema estructural que dificulta la alimentación de las abejas y afecta a su labor polinizadora".

Los directores generales se han comprometido, según las organizaciones, a dar una respuesta en un plazo de tres meses a la petición de ayuda de 20 euros por colmena y a estudiar la incidencia del abejaruco en los colmenares.

También analizarán la elaboración de un plan con actuaciones concretas para el control poblacional de esta especie, que se presentaría al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como la posibilidad de revisar el requisito de mantener el 20 por ciento de las colmenas en los asentamientos de Extremadura para acceder a las ayudas.

La Unión y Apaex han anunciado que iniciarán asambleas informativas en las comarcas apícolas extremeñas y que convocarán una manifestación entre diciembre y enero "si la Junta no cumple los compromisos adquiridos".