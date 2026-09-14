Salvador Illa iniciará el miércoles un viaje a Extremadura centrado en los "vínculos compartidos"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, iniciará el miércoles un viaje institucional de dos días a Extremadura, con el objetivo de poner en valor los "vínculos compartidos" históricos, familiares y culturales entre Catalunya y Extremadura, ha informado el Govern.

Empezará la visita en La Zarza (Badajoz), donde se encuentra el Monumento al Emigrante del artista local Javier Guerrero, un homenaje a los vecinos que abandonaron su tierra en el siglo XX para buscar trabajo y "una vida mejor" en las regiones industriales de España, entre ellas, Catalunya.

El miércoles también está previsto que se proyecte la película 'El 47' en el Auditorio de Mérida y, al acabar, se celebrará el acto institucional con Joana Vital, nieta del que fue fundador y presidente de la primera asociación de vecinos de Nou Barris, en Barcelona, y protagonista del filme, Manolo Vital.

Illa visitará el jueves el Ayuntamiento de Mérida, donde le recibirá el alcalde, Antonio Rodríguez, y se firmará un protocolo de colaboración entre Mérida y Tarragona "para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta" del Teatro Romano de Mérida y el Teatre Tàrraco.

Después de la firma, Illa visitará el Teatro Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.