La Universidad de Marburg usará técnicas pioneras de arqueología no invasiva para definir el trazado urbano de Regina

La Universidad de Marburg utilizará en el yacimiento de Regina, en Casas de Reina (Badajoz), técnicas pioneras de arqueología no invasiva para definir el trazado urbano de la ciudad.

Se trata de una nueva metodología conocida como 'susceptibilidad' que proporcionará más información y revelará imágenes con una mayor resolución de las estructuras existentes bajo la tierra.

De esta forma, las universidades de Viena y Marburg continúan sus trabajos en el núcleo urbano de la antigua urbe romana y en otros muchos enclaves circundantes en los que se han detectado asentamientos de distintas épocas.

La primera de las fases de esta sexta campaña de trabajos, ya concluida, consistió en una serie de sondeos 'diagnósticos' en la zona sur de la ciudad con el fin de corroborar los resultados de la prospección geofísica que se realizó en 2009 y 2010 para determinar la planta de la ciudad. En los dos primeros sondeos se ha confirmado la continuidad en ese extremo de la ciudad de un 'decumano' menor, una de las calles del núcleo urbano.

"Hemos conseguido identificar la estructura, el 'rudus' y la base de esta calle", comenta el profesor de la Universidad de Marburg, Felix Teichner, que avanza que todo hace indicar que "los romanos aprovecharon un camino de época anterior en la construcción de esa vía", indican desde la asociación Regina Turdulorum en nota de prensa.

En los otros dos sondeos los arqueólogos también se han topado con lo esperado. Un pequeño foso que servía para delimitar la ciudad y que tras la caída del imperio fue colmatado. Los materiales recuperados vienen a corroborar la importancia de la minería en la zona.

"Las escorias que tenemos prueban que había producción de hierro y de otros muchos metales en esta parte de la ciudad lo que tiene su lógica ya los talleres de este tipo no se situaban en el centro urbano", señala.

ARQUEOLOGÍA 'NO INVASIVA'

Los trabajos en Regina y su entorno continuarán dos semanas más. Los arqueólogos de la Universidad de Viena junto con los alumnos llegados desde Austria volverán a peinar los campos para estudiar los materiales que se hallen en superficie.

En esta campaña se harán también prospecciones superficiales en la propia ciudad. La gran novedad esta edición es la utilización de nuevas técnicas y equipamiento en el campo de la arqueología 'no invasiva'.

Según cuenta Teichner, se han aplicado ya varias tecnologías, como la geomagnética, la resistividad y el georradar. Y en esta campaña se usará una nueva conocida como 'susceptibilidad' que mide las anomalías en el suelo.

En concreto, esta técnica que llega por primera vez en España en Regina, se aplicará en el centro urbano de una ciudad y no en su periferia. El nuevo método ofrece "una resolución más alta, más avanzada e imágenes más claras". También proporcionará información de tres capas de diferentes de profundidad.

"Podremos identificar una capa de 12 cm bajo el suelo y otras dos de 25 y de 50, lo que significa también que podremos definir la profundidad de las estructuras que hay bajo tierra", señala. El área elegida para estos trabajos de susceptibilidad es la existente entre el foro y el teatro en el centro del actual yacimiento.

Junto a Teichner, codirige la campaña un año más Günther Schörner, catedrático emérito de Arqueología Clásica de la Universidad de Viena. Al frente de las prospecciones geofísicas estará de Florian Hermann, geo-arqueólogo de la Universidad de Marburg. Esta campaña cuenta con la participación de la arqueóloga de la Universidad de Cantabria Diana Vega Almazán y repite el arqueólogo extremeño David Gordillo Salguero.

El Ayuntamiento de Casas de Reina mantiene su compromiso con este proyecto proporcionando a los arqueólogos apoyo logístico y alojamiento. "Estamos muy agradecidos de que un año más dos de las universidades europeas más importantes vuelvan Regina para realizar trabajos en el yacimiento. Queda mucho por conocer de Regina y seguro que los resultados de este año vuelven a ser positivos y nos van a proporcionar mucha información", subraya el concejal de Cultura de Casas de Reina, Isidro Díaz.

Es la sexta campaña de trabajos que las Universidades de Viena y Marburg realizan en Regina y su territorio. Los resultados de sus trabajos han permitido el hallazgo de un edificio con numerosas ánforas en su interior hasta la excavación de una gran pileta en una villa suburbana.

Han localizado también numerosos de yacimientos que no estaban catalogados gracias a las prospecciones en superficie lo que viene a corroborar que estamos ante una de las zonas con mayor potencial arqueológico de Extremadura.