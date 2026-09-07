Este lunes el Teatro Romano de Mérida acogerá el acto institucional por el Día de Extremadura y la tradicional entrega de medallas

Mañana 8 de Septiembre, se celebra el Día de Extremadura, festivo den la Región para conmemorar a la patrona de la Comunidad, la Virgen de Guadalupe. Como es tradicional, esta noche en el Teatro Romano de Mérida, tendrá lugar el acto institucional de entrega de las medallas de Extremadura, máximo galardón de la región.

Así, esta noche, a partir de las 9 y media se hará entrega de 3 de las medallas de Extremadura, al nadador cacereño Guillermo Gracia, al activista por los derechos LGTBI, José María Núñez y al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, se pospondrá por su parte la entrega al futbolista campeón del mundo Pedro Porro, al no poder acudir hoy por compromisos laborales, se le dará más adelante. La gala estará conducida por la periodista placentina Raquel Sánchez Silva y la música correrá a cargo de la Orquesta de Extremadura, junto con la cantante Pilar Jurado, con un colofón final que pondrán el grupo de Casas de Don Pedro Sanguijuelas del Guadiana, aperitivo de la actuación gratuita que ofrecerán mañana en ese mismo escenario del Teatro Romano de Mérida.

El discurso ciudadano este año correrá a cargo de la escritora almendralejense de 24 años Inma Rubiales.