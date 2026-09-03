INCENDIOS

El INFOEX actuaba esta miércoles hasta en 5 incendios y el Riesgo irá escalando durante el fin de semana hasta el extremo

El Plan Infoex desactivaba en la tarde de ayer el nivel 1 en el incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena.

Redacción

Extremadura |

El INFOEX actuaba esta miércoles hasta en 5 incendios y el Riesgo irá escalando durante el fin de semana hasta el extremo
El INFOEX actuaba esta miércoles hasta en 5 incendios y el Riesgo irá escalando durante el fin de semana hasta el extremo | AEMET

El Plan Infoex desactivaba en la tarde de ayer el nivel 1 en el incendio forestal declarado en Esparragosa de la Serena. Además los efectivos del Infoex tuvieron que actuar ayer en otros incendios que se producían en Torrecilla de los Ángeles, Don Benito, Badajoz y Monterrubio de la Serena.

En cuanto al mapa de índice de riesgo forestal hoy la mayoría de la región se situará entre el riesgo moderado, el alto y el muy alto que encontraremos en Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez, para mañana el mapa tornará hacia el riesgo muy alto, mientras que el sábado la mayoría del territorio se situará bajo el riesgo extremo.

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