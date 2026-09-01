Las obras de la muralla de Cáceres sacan a la luz una corona de la Virgen del Arco de la Estrella

Las obras que se están realizando en la muralla de Cáceres, en el tramo de la Torre de Bujaco, han sacado a luz una corona que pertenecía a la imagen de la Virgen de la Estrella, colocada en la hornacina sobre el Arco de la Estrella que da entrada a la parte antigua de la ciudad.

Se trata de una pequeña corona elaborada en cobre con nueve estrellas realizadas en filigrana en cuyo centro hay pequeñas luminarias, por lo que se trata de un elemento que estaría iluminado en forma de halo sobre la cabeza de la virgen. Se ha encontrado detrás de la imagen oculta por tierra y excrementos de aves, por lo que todo apunta a que se le cayó de la cabeza y quedó enterrada con el paso del tiempo.

Ahora, se someterá a una restauración por parte de técnicos municipales para datar exactamente la pieza, que será colocada en la escultura una vez se haya recuperado su originalidad. Cuenta con un mecanismo que lleva una serie de patillas que son los contactos que dan a las pequeñas lamparitas de vidrio soplado que tienen un filamento dentro para dar luz.

El concejal de Patrimonio, Tirso Leal, junto al director del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, Javier Sellers, y las restauradoras Fátima Gibello, y Sonia Castro, han presentado "este pequeño gran tesoro" que, según los técnicos, se desprendió en un momento dado de la cabeza de la Virgen y quedó sepultada detrás del templete, cubierta por arena, lo que ha favorecido su conservación.

"Es un hallazgo especialmente importante porque aunque no teníamos constancia reciente de que la Virgen portara esta corona, sí aparece representada en ella en diferentes referencias iconográficas", ha explicado el concejal, que ha añadido que ahora será sometida a un estudio exhaustivo para datar la fecha "más o menos aproximada", que permitirá determinar a qué época pertenece y conocer más profundamente su historia.

La restauradora Sonia Castro ha explicado que el hallazgo se ha producido cuando los operarios estaban realizando la limpieza de la parte interna de la hornacina, donde "había una capa considerable de suciedad" y al ir limpiando todo se encontró la corona.

Castro ha explicado que este tipo de coronas se empiezan a utilizar a finales del siglo XVIII o principios del XIX cuando aparece la electricidad. Cabe recordar que el Arco de la Estrella se construyó en 1726 el arco cuando todavía no había electricidad, por lo que podría ser la corona original modificada.

"Podría ser que hubiera una primera y después por modas se sustituye por otra o podría ser que fuera muchísimo más reciente", ha indicado, por lo que cuando se tengan los estudios se podrá dar más información. Sea como sea, la corona pertenece a la imagen porque la cabeza tiene por detrás la oquedad de incrustar la corona, aunque no hay documentación gráfica de la Virgen con ella puesta.

Según ha puntualizado Castro, el material con el que está realizada la corona, que es cobre, se empezó a utilizar después de la Guerra Civil porque no había oro, y "se sobredoraba la plata". Este metal se utilizaba por la zona de Torrejoncillo donde "es muy tradicional", pero se desconoce la fecha de elaboración de la corona.