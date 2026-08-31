Casi una quincena de ayuntamientos extremeños respalda la manifestación en apoyo a Ceuta del 2 de septiembre

Las principales ciudades de Extremadura así como algunos municipios de la región han convocado concentraciones ciudadanas en apoyo al pueblo de Ceuta para el próximo miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta. La iniciativa, impulsada bajo el lema 'Por Ceuta' y respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), busca trasladar un mensaje de solidaridad con la ciudad autónoma.

Se celebrará al mediodía en Mérida, y a partir de las 8 de la tarde se han convocado también en Cáceres, Badajoz, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Aceuchal, Solana de los Barros, Guadiana, Valencia del Mombuey, Montijo, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Talayuela.