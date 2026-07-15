Peregrinación Magna reunirá en Jubileo de Guadalupe a caminantes de 16 rutas históricas el 19 de septiembre

La Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe ha anunciado la celebración de una Peregrinación Magna que reunirá a caminantes procedentes de las 16 rutas históricas vinculadas al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, el próximo 19 de septiembre, en el marco del Año Santo Guadalupense.

La iniciativa pretende convertirse en una de las principales aportaciones de la red al Jubileo, que comenzará el próximo 30 de agosto, mediante una gran movilización de peregrinos que recorrerán total o parcialmente los distintos itinerarios históricos antes de confluir en una llegada unificada y coordinada a Guadalupe.

Entre las rutas incluidas figuran el Camino Real, el Camino Mozárabe, el Camino Visigodo, el Camino de los Descubridores y el Camino de los Montes de Toledo, entre otros trazados que forman parte de la red histórica de peregrinación y conectan el monasterio con diferentes territorios de Extremadura y de comunidades limítrofes.

La organización ha explicado que la Peregrinación Magna busca ser también un “hito de unión territorial”, con la implicación activa de ayuntamientos, parroquias, grupos de acción local, empresas y asociaciones de los municipios por los que discurren los caminos históricos hacia Guadalupe.

Para facilitar la participación, todos los trazados oficiales se encuentran digitalizados y disponibles gratuitamente a través del Centro de Descargas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), lo que permitirá a los peregrinos planificar sus recorridos y acceder a la información técnica de cada itinerario.

Varias entidades trabajan ya en la creación de grupos de peregrinos procedentes de distintos puntos de Extremadura y de otras regiones cercanas, con el objetivo de que el encuentro del 19 de septiembre se convierta en una experiencia común para todos los participantes y refuerce la recuperación de los caminos tradicionales.

Como parte de los preparativos, la red impulsará la creación de estandartes identificativos para cada una de las 16 rutas, que serán bendecidos durante el acto de recepción previsto en Guadalupe el día de la llegada, en una ceremonia que los organizadores esperan que tenga un carácter especialmente “simbólico y emotivo”.

La coordinación de los grupos de caminantes y de la logística de traslados está siendo asumida por los respectivos ayuntamientos y parroquias, mientras que la Red de Cooperación ha fijado el 3 de septiembre de 2026 como fecha límite para confirmar el número de participantes y grupos inscritos.

Esa confirmación será necesaria para organizar las credenciales, los recursos de seguridad y el protocolo de recepción, en coordinación con Protección Civil y la Guardia Civil.

La asociación ha invitado a todas las personas interesadas a contactar con la red para incorporarse a alguna de las rutas y participar en una jornada que aspira a "volver a llenar de vida y hermandad los caminos hacia Guadalupe".