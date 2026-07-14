CaixaBank galardona a Carmen Labrador, de Grupo Gedauto, con el 'Premio Empresaria' en Extremadura y Castilla-La Mancha

CaixaBank ha galardonado a Carmen Labrador, de Grupo Gedauto, con el 'CaixaBank Premio Empresaria' en la Dirección Territorial de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Carmen Labrador entre las candidaturas presentadas en Extremadura y Castilla-La Mancha por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Extremadura.

Labrador está al frente de Grupo Gedauto, compañía fundada en 1991 por su padre, José Labrador, dedicada a la venta de vehículos, nuevos y de ocasión, posventa y recambios, alquiler, seguros y financiación.

La empresa, con sede en Mérida, destaca por su "fuerte arraigo" en Extremadura y su contribución al desarrollo de la economía de la región, con un modelo empresarial "innovador, cercano y familiar que apuesta por la sostenibilidad", señala en nota de prensa CaixaBank.

"Recibo este reconocimiento con una inmensa gratitud y, sobre todo, con un profundo sentido de la responsabilidad. Lo siento como un premio compartido con mi familia y con todos mis compañeros que forman Grupo Gedauto, porque detrás de cualquier proyecto empresarial siempre hay un gran equipo, esfuerzo, compromiso y vocación de servicio, ha indicado Labrador.

"Para mí, dirigir una empresa familiar significa asumir la responsabilidad de mejorar cada día, innovar y formarse, saber mirar al futuro y preparar la organización para los retos del futuro sin renunciar a los valores que la hicieron crecer", apunta.

Además, añade que "el verdadero éxito empresarial, además de generar resultados, consiste en generar oportunidades, crear riqueza para las familias que están a tu alrededor y a devolver a la sociedad parte de todo lo que la vida nos ha dado".

Labrador considera que si este reconocimiento puede servir para inspirar a otras mujeres a emprender, a liderar y a confiar en sus capacidades, sentirá que el premio adquiere "un valor aún mayor".

Tras esta fase regional, Carmen Labrador pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además, Labrador optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el 'CaixaBank Premio Empresaria'.