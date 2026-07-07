Luto en la política extremeña por la muerte de Ascensión Murillo

La muerte de la histórica exdirigente del PSOE Ascensión Murillo a los 64 años ha provocado innumerables mensajes de condolencias tanto de sus propios compañeros de partido como de sus adversarios políticos, quienes coinciden en destacar su vocación de servicio público, compromiso con Extremadura y lealtad al proyecto socialista.

Su última aparición pública fue en los II Premios de Igualdad Margarita Nelken de las Juventudes Socialistas de Extremadura, que se celebraron el 5 de junio en el Centro Cultural Alcazaba y donde fue una de las premiadas.

El PSOE de Mérida, agrupación de la que Murillo es presidenta, señala que con su fallecimiento pierden a "una compañera profundamente comprometida con el servicio público, cuya dedicación, capacidad de trabajo y lealtad al proyecto socialista dejan una huella imborrable en la organización y en las instituciones a las que sirvió".

"María Ascensión Murillo ha sido una de las referentes del socialismo emeritense y extremeño, con una dilatada trayectoria política e institucional marcada por la dedicación a la ciudadanía", recalca.

También han trasladado su pesar el PSOE provincial de Badajoz y el de Cáceres, así como el PSOE de Extremadura, cuyo secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, traslada el adiós "con enorme tristeza a una compañera buena, trabajadora, generosa y profundamente leal a sus principios".

"Dedicó su vida al servicio público, a Mérida, a Extremadura y al PSOE, entendiendo siempre la política como una forma de ayudar a los demás. Todo mi cariño a su familia, a sus amistades, al PSOE de Mérida y a toda la familia socialista", manifiesta.

En rueda de prensa, el portavoz de los socialistas extremeños, Manuel González Andrade, ha destacado que quien ocupara en su día este mismo cargo orgánico "dedicó una parte muy importante de su vida al servicio de los ciudadanos desde diferentes responsabilidades institucionales" y al "compromiso con los valores socialistas".

"Su compromiso, su calidad humana y su defensa de Extremadura permanecerán siempre en nuestra memoria", ha dicho Andrade, para poner en valor "una trayectoria marcada por la entrega, la responsabilidad y el trabajo en favor del interés general".

Desde las filas populares han tenido igualmente un recuerdo para Murillo.

La presidenta de la Junta y del PP extremeño, María Guardiola, indica que "hoy Extremadura pierde a una mujer que dejó huella como servidora pública".

"Ascensión Murillo dedicó su vida a esta tierra, desde el ámbito local al autonómico. Mi respeto hacia ella y mi más sincero pésame a su familia y compañeros del PSOE, a quienes acompañado en este momento de dolor", menciona.

Otro dirigente popular que ha trasladado sus sinceras condolencias a su familia y al PSOE extremeño por la triste pérdida es el expresidente de la Junta y senadorJosé Antonio Monago, quien la ha definido como "una mujer dialogante, comprometida con sus ideales y siempre respetuosa con quienes pensaban distinto".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, asegura que solo tiene "palabras de cariño y reconocimiento para una mujer valiente, comprometida y honesta como Ascensión Murillo".

"Un referente del PSOE" es como la describe el delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana, para el que "su dignidad, su compromiso y su calidad humana es un ejemplo para nosotros".