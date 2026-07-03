Más de 9.100 empleados han logrado la estabilización en la Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura acatará la sentencia europea que insta a hacer fijos a los interinos que hayan aprobado una oposición y que se encuentren en situación de abuso de temporalidad. Así informó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en respuesta a una interpelación de Unidas por Extremadura sobre los procesos de estabilización del personal público y el cumplimiento de las últimas resoluciones judiciales.

Al respecto, los procesos de estabilización del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura arrojan un resultado de 9.186 personas estabilizadas, de las que 2.458 corresponden a la Administración General, 4.267 del Servicio Extremeño de Salud (SES) y 2.461 de docentes no universitarios.