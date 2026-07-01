Amececa replica al alcalde de Cáceres que la orden de retirada de la cruz es consecuencia de "años de reivindicación"

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha replicado al alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, que la orden de retirada de la Cruz de los Caídos ubicada en la plaza de América no es una "cortina de humo" del Gobierno de Pedro Sánchez "para tapar la corrupción", sino la respuesta a una solicitud reiterada de esta asociación y de "muchos vecinos" de la ciudad.

"La resolución es consecuencia directa de años de reivindicación y del trabajo de esta asociación", señala Amececa en una nota de prensa, que acusa al regidor cacereño de "faltar a la verdad al desmentir una demanda social ampliamente acreditada en la ciudad".

Así responden a unas palabras del alcalde en las que señalaba que la medida era "una imposición de Madrid" y que "no conocía a ningún cacereño que quiera retirar la cruz", cuando es "públicamente conocido" que una de las campañas reivindicativas de AMECECA, iniciada en 2015, es precisamente la retirada de "la cruz franquista de la plaza de América".

Desde entonces, la asociación ha solicitado en "múltiples ocasiones" la retirada de la "cruz de los caídos" a diversas administraciones públicas extremeñas, tanto al Ayuntamiento de Cáceres como a la Junta de Extremadura.

Por tanto, "no es cierto que ningún vecino de Cáceres quiera retirar la cruz", así como el propio Rafael Mateos es "perfectamente conocedor" de la iniciativa de AMECECA, pues así se le hizo saber en la reunión que miembros de nuestra junta directiva mantuvieron con él en el ayuntamiento el día 24 de febrero de 2024, donde se le entregó además un escrito en el que aparecía claramente referenciada la "retirada de los símbolos franquistas (de competencia municipal) de la ciudad de Cáceres, con especial atención a la denominada "Cruz de los caídos".