Seis nuevos jueces toman posesión en Extremadura con destinos en Navalmoral, Coria, Don Benito y Badajoz

El salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de Cáceres ha acogido este lunes el acto de juramento o promesa de seis jueces y juezas correspondientes a la 75ª promoción de la Carrera Judicial, y que han sido destinados a distintos órganos jurisdiccionales de la comunidad autónoma extremeña. Se trata de tres jueces y tres juezas de entre 24 y 30 años de edad, de los cuales cinco son extremeños y uno de A Coruña (Galicia).

En concreto, Pablo Vázquez Candal ejercerá en la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata. Su padrino en el acto ha sido el magistrado de la Sección Civil y Penal del TSJEx, Antonio González Floriano. Antonio José Izquierdo Fontán, será el titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Badajoz. Ha contado como padrino con el magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Bobadilla.

A la sección Penal del Tribunal de Instancia de Don Benito irá Macarena García Cantero, que ha contado como madrina con la magistrada de la plaza número 5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Mérida, Felisa Agenjo Ruiz. Enrique Olea Calderón, ejercerá en la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de Instancia de Coria, quien ha contado como madrina con la presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida, Juana Calderón Martín.

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Badajoz será el destino de Blanca Sánchez López, de 30 años y natural de Montijo. Su madrina ha sido la magistrada de la plaza número 5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Cáceres. Paloma Ovejero Eslava, de 28 años y natural de Cáceres, será la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata y ha contado como padrino con el presidente del Tribunal de Instancia de Cáceres, Rafael Estévez, según informa el TSJEx en nota de prensa.

El acto de juramento o promesa se ha realizado ante los miembros de Sala de Gobierno presidida por la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, quien en su intervención en el acto les ha recordado la responsabilidad que tienen como Poder del Estado que son y el servicio público que prestan a los ciudadanos y les ha manifestado el apoyo de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal extremeño.