Evolución favorable y desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Castuera que ha afectado a casi 200 hectáreas

El Plan Infoex desactivaba en la tarde de ayer el Nivel 1 de peligrosidad de un Incendio Forestal declarado en Castuera. Incendio con evolución favorable, sin frentes activos que lo hagan avanzar, que afectaba a unas 194 hectáreas de monte. Actuaban en las labores de extinción 10 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 agentes del medio natural, 3 técnicos de extinción y 3 equipos de maquinaria pesada.

Se declaró el nivel 1 de peligrosidad por posible afección del humo a la cercana localidad de Puerto Hurraco, en donde el 112 recomendó cerrar puertas y ventanas y el uso de mascarilla a la población.