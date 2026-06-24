Extremadura afronta un verano con temperaturas por encima de la media tras una primavera seca y muy cálida

Extremadura presenta una alta probabilidad de registrar este verano temperaturas más elevadas y situadas por encima de los valores climatológicos de referencia del periodo 1991-2020 y las precipitaciones habituales para la época.

Todo ello tras una primavera muy seca y muy cálida, en la que la temperatura media del trimestre entre marzo y mayo ha sido de 16,5 grados y las lluvias han representado únicamente el 59 por ciento del valor de referencia.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha avanzado este martes la predicción estacional para el verano, según la cual para se esperan temperaturas "con muchísima probabilidad por encima de la media" de junio a septiembre.

En cuanto a las precipitaciones, no ven una señal "clara", aunque "quizás" algo de húmeda en estos primeros meses, propio de tormentas, por lo que se situarán entre los valores normales y tal vez algo por encima. No obstante, ha subrayado que habitualmente las precipitaciones son escasas en estas fechas.

De cara a los próximos días, la predicción pasa por que la ola de calor "ya tiende a disminuir" y "en principio" para el miércoles o el jueves "debe haber desaparecido". Para este miércoles se esperan los últimos avisos solamente amarillos, en el norte de Cáceres, las Villuercas y la zona de La Siberia y el jueves "en principio" sin ningún aviso ni siquiera amarillo en la región, porque para ese día se espera un descenso "notable" en las máximas.

"Hasta el final de la semana la tendencia es mantenerse en esas temperaturas, que van a ser agradables comparadas con las que tenemos ahora" con unos 33 o 34 grados, pero "luego ya se mantienen o empezarán a subir un poquito, bueno, porque el 28 de junio no es tampoco una fecha para que sean temperaturas muy bajas".

PRIMAVERA

De esta forma se ha pronunciado en la presentación del balance climático de la pasada primavera y las previsiones para el verano, que comenzó el pasado 21 de junio, en la que ha señalado que el trimestre entre marzo y mayo de 2026 ha sido muy seco en cuanto a precipitaciones y muy cálido en temperaturas en el conjunto de Extremadura.

Así, ha destacado que la primavera de 2026 ha sido calificada como muy seca en cuanto a precipitaciones. En concreto, las precipitaciones medias para toda la región han sido de 88,2 litros por metro cuadrado, muy inferiores al valor de referencia para este trimestre, situado en 147,3 litros por metro cuadrado y en promedio para toda la región.

De este modo, se ha registrado un déficit medio de 59,6 litros por metro cuadrado en el conjunto de Extremadura, lo que implica que las precipitaciones acumuladas durante esta primavera han representado únicamente el 59 por ciento del valor de referencia, debido al comportamiento acumulativo de marzo, abril y mayo, los tres secos y con un déficit de precipitaciones "muy importante".

En este sentido, el trimestre de marzo a mayo de 2026 ha sido el cuarto más seco del periodo de referencia 1991-2020 en Extremadura, aunque no obstante la lluvia caída el pasado invierno ha hecho que el balance del año hidrológico hasta el momento haya sido clasificado como húmedo. Desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 se han acumulado de media 666,3 litros por metro cuadrado en promedio para la región, frente a un valor de referencia de 528,1 litros por metro cuadrado.

Al mismo tiempo, Núñez ha remarcado que esto supone que las precipitaciones registradas durante el actual año hidrológico representan el 126 por ciento del valor de referencia y dejan un superávit medio de 138,2 litros por metro cuadrado para el conjunto de Extremadura.

Respecto al presente mes de junio, mantiene la tendencia del pasado trimestre y prácticamente no se han registrado precipitaciones, de manera que podría ser muy seco cuando, en los días que le quedan, no se esperan lluvias importantes.

TEMPERATURAS

En cuanto a las temperaturas, en Extremadura la media del trimestre entre marzo y mayo de 2026 ha sido de 16,5 grados, cuando la media de referencia se sitúa en 14,9 grados, lo que supone una anomalía positiva de 1,6 grados respecto al valor medio y que permite clasificar la primavera de 2026 como muy cálida.

Al respecto, Marcelino Núñez ha detallado que el pasado trimestre ha sido el segundo más cálido del periodo de referencia 1991-2020 y el tercero más cálido de los últimos 36 años, solo por detrás de los registrados en 1997 y 2023, con 16,9 y 16,8 grados respectivamente.

Sobre este superávit de temperaturas o elevada anomalía positiva, lo ha achacado, como en el caso de las precipitaciones, a que no se ha tenido un mes que haya compensado a la baja, después de que marzo haya sido cálido, el abril "más cálido que nunca jamás habíamos registrado antes" y mayo que "no ha aflojado o ha sido muy cálido". Sobre junio, apunta que hasta la fecha también está siendo cálido, con temperaturas máximas por encima de la media.