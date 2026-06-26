Vox eliminará en Agricultura los fondos a asociaciones ecologistas para dirigirlos a relevo en el campo

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura ha registrado siete enmiendas a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) 2026 relativas a los departamentos en los que ostenta el poder en el Gobierno autonómico, en concreto en Agricultura y en Familia y Desregulación.

Así, tras reconocer que el Presupuesto es "ya de por sí completo", el portavoz adjunto de Vox en la Cámara regional, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha añadido que "todo es mejorable, obviamente", y ha confirmado que en todo caso las enmiendas han sido ya tratadas con el PP y saldrán por tanto adelante.

"El presupuesto es un buen presupuesto que ha sido pactado en su totalidad entre los dos partidos de gobierno, entre Partido Popular y Vox, pero obviamente, como comprenderán ustedes, se pueden hacer siempre mejoras", ha espetado.

En declaraciones a los medios tras el registro de las enmiendas este jueves en Mérida, ha explicado así que a través de las mismas Vox eliminará en la Consejería de Agricultura los fondos destinados hasta ahora a asociaciones ecologistas para dirigirlos a relevo generacional en el campo.

"Consideramos que ellos (los agricultores) junto con la Consejería de Agricultura y Ganadería son los mejor garantes en la protección y conservación de nuestro medio ambiente aspecto que ya se hace, con lo cual es innecesario ese gasto a las asociaciones ecologistas", ha argumentado.

Al respecto, tras señalar que si otra consejería de las que no ostenta Vox en el Gobierno regional vuelve a subvencionar a ese tipo de asociaciones será su "responsabilidad", ha remarcado que en todo caso su partido en la Consejería de Agricultura que dirige "lo que hace es priorizar a todos aquellos que nos dan de comer y sobre todo a los garantes y mejores guardianes del campo en cuanto a ecologismo se refiere".

Igualmente, a través de otra enmienda los PGEx, Vox incrementará las ayudas para la contratación de seguros agrarios, especialmente en el sector cerecero, que ha sido "muy perjudicado" por las lluvias del pasado mes.

NATALIDAD

Por otra parte, en cuanto a la Consejería de Familia y Desregulación, que igualmente ostenta Vox, Sánchez-Ocaña ha explicado que su formación destinará mediante enmiendas fondos a asociaciones pro-vida en diferentes puntos de la comunidad, en la línea contraria a la "cultura de la muerte" que, según ha dicho, se está acostumbrado a fomentar "hasta ahora".

Además, ha señalado que en la Consejería de Familia vía enmiendas Vox va a introducir un "gran esfuerzo" para facilitar la inserción laboral de los jóvenes, en especial los acogidos al sistema de protección de menores de la Junta.

APOYO A LAS ENMIENDAS

Por otro lado, en cuanto al apoyo del PP a Vox en sus enmiendas y viceversa, Sánchez-Ocaña ha defendido que el actual es un gobierno "de coalición, serio, leal, el uno con el otro, y todo lo que se registre, pues obviamente se va a aprobar".

Sobre si han sido pactadas previamente las enmiendas, ha dicho que "cada consejería lleva a cabo sus propias enmiendas, pero por supuesto se habla con el partido de gobierno que tiene que aprobarlas".

"No tenemos ningún problema con el PP, al contrario, son medidas que van a mejorar un presupuesto ya de por sí muy bueno, y sobre todo el mayor beneficiario de todos ellos es Extremadura, son nuestros jóvenes, son nuestros agricultores y ganaderos y creo que ningún partido, ya no sólo el PP, creo que ningún partido puede votar en contra de estas enmiendas que son más que necesarias para todos nosotros", ha añadido el diputado de Vox.

En cuanto a si las enmiendas que presente el PP contarán con el apoyo de Vox, ha dicho: "Deberían contar con nuestro apoyo y contará con nuestro apoyo porque entendemos que son enmiendas que vienen a mejorar un presupuesto ya de por sí bueno". "Entonces serán enmiendas que mejoren la base de este presupuesto como la nuestra. Entonces no tendremos problema en aprobarla", ha aseverado.

COOPERACIÓN EN VENEZUELA

Por otra parte, cuestionado sobre declaraciones en las que el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, defiende la importancia de la cooperación ante situaciones como las del terremoto en Venezuela, por ejemplo, el diputado de Vox ha defendido que la cooperación "es un gasto innecesario, es un gasto superfluo que se quedaba por el camino para unas asociaciones hechas ad hoc para que muchos políticos o expolíticos vivieran del cuento".

"Con lo cual ese dinero ahora se queda aquí y ese dinero en cooperación internacional pasa a la cooperación extremeña, es decir, a las prioridades extremeñas que son nuestras familias, son nuestros jóvenes y son nuestros agricultores y ganaderos", ha remarcado.

Además, ha pedido a Sánchez Cotrina que pregunte a los venezolanos, a los cubanos o a los habitantes de Mali "si realmente les llegaba ese dinero destinado a la cooperación internacional".