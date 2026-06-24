Trabajadores de la Residencia San Francisco de Plasencia protestarán por incumplimiento del acuerdo para cubrir un turno

El colectivo de ordenanzas de la Residencia de San Francisco de Plasencia se movilizará en señal de protesta ante el incumplimiento por parte de la Junta de Extremadura de un acuerdo al que se había llegado para cubrir un turno dentro de este grupo.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura apoya estas reclamaciones y reclama a la Administración que cumpla con lo que había acordado.

Según señala el sindicato en nota de prensa, el nombramiento hace meses por parte de la dirección de esta residencia de uno de los ordenanzas como Jefe de Administración y Personal implicó que este dejara de realizar sus labores de ordenanza y dejar vacante un turno, por lo que para el colectivo de ordenanzas, este nombramiento "no puede significar que se trastoquen los turnos".

Señala que la plantilla y las necesidades de trabajo y organizativas prevén un mínimo de siete ordenanzas en la residencia para poder cubrir todos los turnos y "eso es lo que la Administración tiene que garantizar".

Apunta el sindicato que este grupo de trabajadores ya había manifestado previamente a la Administración que haría pública esta situación, pero en una reunión el pasado 15 de abril se llegó a un acuerdo por el que la Junta aseguraba que se respetaría la planilla de siete efectivos y con ello los turnos de trabajo que había anteriormente.

Tras esa reunión se decidió paralizar las protestas, pero "al pasar el tiempo y comprobar la falta de disposición de la Administración para cumplir su propio compromiso, el colectivo de ordenanzas iniciará los trámites para convocar una concentración como primera protesta pública", concluye.