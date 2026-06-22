El Defensor del Paciente pide la intervención de la Fiscalía extremeña contra la entrada de menores a los toros

La Asociación 'El Defensor del Paciente' ha pedido la intervención "inmediata" de las Fiscalías de menores de Extremadura contra la entrada de menores a espectáculos taurinos por el "riesgo para la salud psicológica" y su educación en ámbitos "violentos".

Esta petición se realiza coincidiendo con el inicio de la Feria de San Juan de Badajoz que va a contar, por segundo año, con un 'palco infantil' taurino que permitirá la entrada de menores de entre 5 y 12 años a los espectáculos que se realicen en la Plaza de Toros de la capital pacense.

Para la asociación, esta decisión supone un "grave riesgo" para la salud mental de los menores y ha remitido sendos comunicados a las Fiscalías de Menores de Cáceres y Badajoz.

El Defensor del Paciente asegura que la "violencia" que se contempla en una corrida de toros "atenta" contra la salud mental de los menores, y más en aquellos de 5 a 12 años. "Crear un 'palco infantil' es una situación en la que podrán ir sin padres y gratis, en lugar de educar en la paz, en la no violencia", asegura la organización en un comunicado.

Entrando en detalle, el Defensor del Paciente afirma, por un lado, que la entrada de menores no acompañados "genera situación de riesgo y posible desamparo", siguiendo el artículo 172 del Código Penal, ante "posibles avalanchas, reacciones del animal o pérdida del menor".

Igualmente, defiende que esta práctica vulnera el artículo 19.1.g de la Ley 7/2019 de Extremadura, al tratarse de espectáculo con violencia, y el artículo 32.3 del Decreto 13/2016, si acceden a zonas prohibidas. También iría en contra del artículo 39.4 de la Constitución Española y del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, sobre el deber de protección integral del menor.

Por todo ello, la asociación solicita a las fiscalías que se requiera al empresario de la plaza de toros y al Ayuntamiento de Badajoz el cumplimiento "estricto" del reglamento, impidiendo acceso de menores, y que se abran diligencias por posible delito, siguiendo el artículo 172 del Código Penal, si se acredita entrada de menores tanto solos como acompañados.

Por último, insta a la Junta de Extremadura a inspeccionar y sancionar conforme el artículo 19 de la Ley 7/2019.