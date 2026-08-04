Pesar por la no concesión de la Medalla de Extremadura a Belén Cortés, por su parte, la deportista Loida Zabala pide no volver a optar

BELÉN CORTÉS

El Grupo de Acción Social y Sindical ha manifestado su pesar y malestar por la no concesión, por segundo año consecutivo, de la Medalla de Extremadura, a título póstumo, a la educadora asesinada en Badajoz María Belén Cortés Flor.

"Ella representaba los valores que simbolizan nuestra región: lealtad, igualdad, solidaridad, equidad, respeto, responsabilidad, esfuerzo e inclusión. Su figura ha aunado a distintas entidades y colectivos no solo a nivel regional, y ha sido un ¡basta! a las carencias de nuestro sistema porque los servicios sociales no son un negocio, sino un derecho para proteger también a nuestra infancia y juventud vulnerable y para que sus profesionales lo hagan en condiciones de calidad, seguridad y dignidad", ha defendido.

De este modo, recordado que el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, señaló cuando informó de la concesión de este galardón que se había quedado desierta una de las tres que debe decidir la comisión por no haberse alcanzado la mayoría absoluta.

"Si nos atenemos al apartado 7 del artículo 6 del Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura, esto sucede cuando ninguna de las candidaturas presentadas sea considerada merecedora del máximo galardón de nuestra Comunidad Autónoma", ha informado el grupo en nota de prensa.

Al respecto se ha cuestionado si no es merecedora de este galardón una persona que ha dedicado "toda su vida a ayudar a los demás, que no ha parado de formarse, que toda su comunidad ensalza su grado de implicación, compromiso y profesionalidad, que su sentido de la responsabilidad le llevó a trabajar en unas condiciones cuanto menos cuestionables".

"¿O es que se tiene reparos a dar el reconocimiento a una persona que ha visibilizado nuestras carencias las cuales además, son extrapolables al resto de comunidades autónomas? El reconocimiento del problema, la autocrítica, el diálogo y la disposición a mejorar son el primer paso para construir unos servicios sociales fuertes y dignos", ha sostenido.

Finalmente, el Grupo de Acción Social y Sindical, ya que "no han tenido a bien "concederle la Medalla de Extremadura a Belén Cortés, ha agradecido a la ciudadanía tanto extremeña como de otras comunidades autónomas y a los distintos agentes sociales, su apoyo, colaboración y muestras de cariño. "Es el mejor reconocimiento que María Belén Cortés Flor y su familia pueden tener", ha incidido.

LOIDA ZABALA

La deportista paralímpica Loida Zabala ha pedido que ninguna institución vuelva a presentarla como candidata a la Medalla de Extremadura tras no haber sido distinguida en la edición de 2026, al asegurar que no quiere que sus seguidores vuelvan a sentir la "desilusión" que, a su juicio, se produjo este año.

La haltera extremeña ha difundido un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que ya sabía que este año no iba a recibir la distinción y sostiene que "no pasa nada".

"Lo más importante no son las medallas que se cuelgan en el cuello, sino las que van directamente al corazón, porque son las que nunca se olvidan", señala Zabala, quien ha agradecido el respaldo recibido a través de mensajes, publicaciones y muestras de apoyo.

La deportista explica que ha decidido pedir que no se presente de nuevo su candidatura porque este año ha visto entre sus seguidores "mucha esperanza y después mucha desilusión".

"Yo no quiero eso para mi gente", ha afirmado.

Asimismo, solicita que tampoco se le rindan homenajes o actos tras su fallecimiento.

"Para mí esto es muy importante que se respete, esto que se haga por mi familia, yo ya no estaré, pero mi familia sí y, al igual que mi cuerpo no estará en ningún cementerio ni en ningún lado porque lo donaré a la ciencia, no quiero que mi familia tenga que pasar por algo así", ha señalado.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Losar de la Vera anunció que impulsaría una nueva candidatura de Zabala para la Medalla de Extremadura de 2027, después de que no fuera distinguida en la edición de este año.