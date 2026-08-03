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Un hombre de 46 años fallece y dos hombres de 24 años quedan heridos graves en un accidente tras huir de un control de Guardia Civil

Tras la huida y el posterior accidente mortal, la Guardia Civil halló en el interior del vehículo diversas sustancias estupefacientes.

Redacción

Extremadura |

Un hombre de 46 años fallece y dos hombres de 24 años quedan heridos graves en un accidente tras huir de un control de Guardia Civil
Un hombre de 46 años fallece y dos hombres de 24 años quedan heridos graves en un accidente tras huir de un control de Guardia Civil | Guardia Civil

Un hombre de 46 años fallecía y dos jóvenes de 24 resultaban heridos de carácter grave y fueron derivados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este pasado viernes cerca de la localidad cacereña de Hervás.

El fallecido, era el copiloto del vehículo, y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Informando que se detectó en un control de tráfico una "conducción irregular" de este vehículo, en el que a través de la matrícula se comprobaron irregularidades en su documentación.

Al darle el alto con las señales pertinentes, el conductor hizo caso omiso tras lo que a través de una "conducción temeraria y evasiva", abandonó el lugar a gran velocidad, hasta que sufrió un siniestro vial a escasos metros de la salida de Hervás. Posteriormente tras el auxilio del accidente, la Guardia Civil halló en el interior del vehículo diversas sustancias estupefacientes.

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