El sendero Peñas Blancas de La Zarza, finalista al premio Mejor Sendero Homologado de España2026

La Ruta Peñas Blancas de La Zarza (PR-BA 47), en la provincia de Badajoz, ha sido seleccionada como una de las tres finalistas del concurso Mejor Sendero Homologado de España 2026, organizado por la Federación Española de Deportes de

Montaña y Escalada (FEXME).

A través de un comunicado, la federación ha felicitado al Ayuntamiento de La Zarza, al Club de Senderismo Peñas Blancas y a todas las personas y entidades que, durante años, han trabajado en la conservación, mantenimiento y promoción de este extraordinario recorrido.

La candidatura extremeña compite con el sendero La Concha–Pico Llen, en Cantabria, y As Olas do Río Mao, en Ourense.

La elección del sendero ganador se realizará mediante una votación pública, anónima y limitada a un voto por persona.

Peñas Blancas es un recorrido circular de aproximadamente 18 kilómetros y dificultad media, que discurre por las proximidades de La Zarza.

El sendero reúne en un mismo itinerario algunos de los principales valores naturales, históricos y etnográficos de la zona.

Uno de sus espacios más destacados es el abrigo de pinturas rupestres de La Calderita, declarado Bien de Interés Cultural y considerado una de las muestras más representativas del arte rupestre esquemático de Extremadura y de la península ibérica.

El recorrido atraviesa también la ZEPA Embalse de Alange y Sierra de Peñas Blancas, un espacio de especial relevancia para la conservación de las aves.

Desde sus miradores pueden observarse especies como buitres negros y leonados, águilas reales, perdiceras y calzadas, alimoches, milanos y otras muchas aves ligadas a los ambientes serranos.

La ruta continúa por el Puerto de las Hoyas, el pinar de los Balancines, la Casa de Don Andrés y las antiguas Minas de Tierrablanca, vinculadas al tradicional oficio de los tierrablanqueros y arrieros de La Zarza.

Antes de regresar al punto de inicio, el sendero pasa por la Iglesia de San Martín de Tours, también declarada Bien de Interés Cultural.

Además de su riqueza patrimonial y paisajística, Peñas Blancas se ha convertido en una de las rutas clásicas del senderismo extremeño.

Su cita anual reúne a más de un millar de participantes y el recorrido recibe senderistas durante todo el año