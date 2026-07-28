José María Núñez, referente en la lucha del colectivo LGTBI, reconocido con la medalla de Extremadura

El presidente de la Fundación Triángulo, el extremeño José María Núñez Blanco, recibirá la Medalla de Extremadura este año 2025 por "su contribución a la defensa de la libertad y los derechos de las personas LGTB".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes la concesión de la Medalla de Extremadura a José María Núñez, en reconocimiento a "una vida de compromiso y defensa de la libertad".

En un vídeo difundido a través de redes sociales, Guardiola da la enhorabuena a José María Núñez y señala que Extremadura le reconoce "con mucho orgullo" su labor y trayectoria.

Según ha destacado la presidenta extremeña, José María Núñez "ha sido durante décadas la voz de muchas extremeñas y extremeños silenciados, de tantas personas apartadas o señaladas por amar y por querer ser libres en su tierra", tras lo que ha valorado que "su nombre está unido para siempre a la Fundación Triángulo".

Desde este fundación, Núñez ha demostrado "con empeño y con muchísima dignidad" que una sociedad "solamente se transforma perseverando", y ha resaltado que "ha ayudado a hacer una Extremadura mejor", ha dicho.

Gracias a la entrega de personas como José María, Extremadura fue pionera en la defensa de los derechos LGTB y es hoy una comunidad más diversa y más justa", ha destacado María Guardiola, quien ha asegurado que "ese avance, no solo se mide en leyes o en fechas señaladas", sino que también "se mide en caras, en historias de vida, en personas que hoy pueden ser quienes son sin miedo".

Por este motivo, Guardiola ha considerado "muy merecido" la Medalla de Extremadura para José María Núñez, con la que se reconoce "toda una vida de compromiso social".

SEGUNDA MEDALLA DE EXTREMADURA

Cabe destacar que se trata de la segunda Medalla de Extremadura que María Guardiola ha dado a conocer, después de que la semana pasada anunciara este galardón para el futbolista de la Selección Española Pedro Porro, tras ganar el Mundial de Fútbol 2026.

Las Medallas de Extremadura se entregan tradicionalmente el 7 de septiembre en el un acto en el Teatro Romano de Mérida con motivo del Día de Extremadura, que se conmemora el 8 de septiembre.