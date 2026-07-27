El manifiesto a favor de retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres logra más de 100 firmas de profesionales de la ciudad

El manifiesto que pide la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres ya cuenta con más de 100 firmas de profesionales de la cultura y de otros sectores.

Según ha comunicado la organización que impulsa la iniciativa, ya hay más de 100 personas pertenecientes al mundo profesional de la cultura (músicos, actores, artistas plásticos, gestores culturales, docentes, escritores, investigadores y otras disciplinas) las que han estampado su firma en el escrito.

Además, aunque en un principio la iniciativa se centró en recabar y publicar únicamente el apoyo de representantes de la cultura y profesiones relacionadas, actualmente se están recibiendo peticiones de adhesión de personas pertenecientes a otros sectores profesionales de la ciudad.

Entre los últimos nombres que se han sumado a esta iniciativa figuran el músico Sergio Gómez, también conocido como 'El gato con jotas'; el profesor, editor y director de festival, Paco Rebollo; la música Fernanda Valdés; o el profesor Francisco Javier Amaya.

El manifiesto remarca la total oposición de los firmantes a la declaración de la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural (BIC), apoyando así la retirada inmediata del monumento, sito en la plaza de América de la ciudad por considerarla "un símbolo del franquismo", algo "impropio en una ciudad con casi cincuenta años de democracia, que es Patrimonio de la Humanidad y que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031".