La ciudad romana de Cáparra estrena un nuevo centro de visitantes más accesible y mejoras en el yacimiento tras invertir 2 millones

La ciudad romana de Cáparra, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Extremadura, ha culminado una importante intervención de conservación, mejora y puesta en valor que ha permitido renovar por completo su centro de visitantes y actuar sobre distintos elementos del yacimiento arqueológico.

La actuación, con una inversión total de casi dos millones de euros, ha tenido como objetivos principales la "consolidación de los restos arqueológicos, la mejora de la experiencia de visita y la modernización de las instalaciones de atención al público".

En ese sentido, uno de los principales avances ha sido la remodelación integral del centro de interpretación, que se ha transformado para ofrecer "un espacio más funcional, accesible y acorde con las necesidades actuales del enclave", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En concreto, se ha demolido una de las alas del antiguo edificio, se sustituido por uno de nueva planta y se ha remodelado el espacio nuevo incluyendo una plaza de acceso que mejora la recepción de visitantes y moderniza la imagen del conjunto.

MAYOR ACCESIBILIDAD

El nuevo centro de interpretación se ha diseñado "pensando en una mayor accesibilidad física y funcional para todos", y los espacios interiores -vestíbulo, recepción, sala de usos múltiples, despachos y aseos- se organizan en una sola planta, con recorridos amplios y cómodos, que facilitan el tránsito de personas con movilidad reducida y grupos de visitantes.

Además, la nueva plaza de acceso ha sido pavimentada con calzada portuguesa y dotada de zonas ajardinadas, ordena la llegada al recinto, mejora la orientación y ofrece un espacio de estancia más confortable para la espera y la recepción de grupos.

Paralelamente, se ha desarrollado una importante intervención de consolidación en distintos puntos del yacimiento arqueológico con el fin de frenar su deterioro y asegurar su conservación.

En ese sentido, las actuaciones más destacadas se han centrado en el arco tetrapilo, las termas, la domus, la puerta suroeste, el anfiteatro y el foro, donde se han llevado a cabo trabajos de limpieza, consolidación, sellado de grietas y mejora del drenaje.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, que acompañó este miércoles a la presidenta extremeña en su visita al yacimiento, destacó que "con este nuevo centro de visitantes y las mejoras realizadas en el yacimiento, Cáparra da un salto de calidad en accesibilidad y atención al público".

El objetivo, señaló, es "conservar mejor el patrimonio y, al mismo tiempo, abrirlo de forma más cómoda, comprensible e inclusiva para todos los extremeños y para quienes nos visitan".

León ha abogado por que la cultura sea "un auténtico motor de transformación para Extremadura, y eso pasa por equipamientos accesibles y bien preparados en todo el territorio", tras lo que ha resaltado que Cáparra es un "buen ejemplo de esa hoja de ruta", con un yacimiento mejor conservado, un centro de interpretación renovado y "una experiencia de visita de mayor calidad", ha concluido.