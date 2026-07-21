Educación critica que el Gobierno recorta casi 310 millones de euros en esta materia

La Consejería de Educación y Formación Profesional critica que el Gobierno de España ha acordado un recorte de casi 310 millones de euros al Ministerio de Educación. Presupuesto que ha ido destinado para gasto de personal del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes liderado por Félix Bolaños.

Un recorte presupuestario que deja en tela de juicio la importancia que el Gobierno guarda a un pilar fundamental para nuestra sociedad como es la Educación.

Esta trasferencia de fondos que se restan del Ministerio de Educación supone un mazazo para nuestro sistema educativo, nuestros alumnos y docentes. Extremadura ya sufrió un importante recorte presupuestario sin previo aviso cuando el Gobierno eliminó los fondos destinados al 'Programa Transita', tan importante para erradicar el absentismo y trabajar la diversidad y la inclusión. En la actualidad, 'Transita' continúa desarrollándose por el esfuerzo presupuestario de la Junta de Extremadura.

Cabe recordar que la educación extremeña contará en los Presupuestos Generales de la comunidad con más de 1.620 millones de euros, 170 más que en el ejercicio anterior. Demostrando así el compromiso absoluto de la Junta de Extremadura con la educación y con la comunidad educativa.