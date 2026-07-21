Un joven de 23 años fallece al chocar un camión y un vehículo de mantenimiento de carretera en la A-5 en Badajoz

Un hombre de 23 años ha fallecido este lunes al chocar un camión y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la autovía A-5 en el término municipal de Badajoz.

El accidente ha ocurrido sobre las 13,20 horas de este lunes, en el kilómetro 403 de la autovía A-5 en sentido Madrid, cuando han chocado un camión y un vehículo de mantenimiento de carreteras, según los datos aportados por la Guardia Civil.

En el accidente ha resultado también herido un varón de 61 años con policontusiones y que ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz, según ha informado el 112.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada, una unidad medicalizada de atención rápida, una unidad de Cruz Roja, una patrulla de servicio de la Guardia Civil y bomberos del Ayuntamiento de Badajoz.