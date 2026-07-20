El campeón del mundo Cucurella, el deportista favorito entre los extremeños para irse de cañas este verano

El internacional de fútbol Marc Cururella es el deportista favorito de los extremeños para irse de cañas este verano, según la nueva edición del estudio 'Con quién te irías de cañas' promovido por Cerveceros de España y realizado por Alpha Research.

Junto al internacional, campeón del mundo, figuran el extenista Rafa Nadal y la exjugadora de bádminton Carolina Marín como otros de los deportistas favoritos en Extremadura para tomar unas cañas.

En el ranking nacional, y dentro de la clasificación masculina, Rafa Nadal lidera el ranking con el 20% de los votos. El tenista de Manacor es, además, la opción preferida para compartir una cerveza en 11 comunidades autónomas. Su extraordinario legado deportivo, que lo sitúa entre los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, unido a su cercanía y compromiso dentro y fuera de las pistas, lo consolidan como el favorito entre las mujeres (21,1%), las personas de 60 años o más (27,8%) y los residentes en Baleares (33,8%).

Andrés Iniesta, héroe del histórico Mundial de Sudáfrica 2010, y Marc Márquez, considerado uno de los mejores pilotos de motociclismo de todos los tiempos, comparten la segunda posición con el 14 % de los votos. El manchego mantiene un vínculo especial entre las personas de 60 o más años (20,0%) y, por su pasado blaugrana, con los residentes en Cataluña (22,0%). Por su lado, el piloto nacido en Cervera lidera la encuesta entre los catalanes (25,5%).

Completan el 'top 5' Marc Cucurella (12,8%), cuyo extraordinario rendimiento con 'La Roja' unido a su cercanía que transmite, lo convierten en el favorito entre los jóvenes de 18 a 29 años (17,5%) y una de las opciones más recurrentes entre las personas de 30 a 44 años (15,7%) y los residentes en Extremadura (20,0%) y Cantabria (18,3%).

Cierra la clasificación Carlos Alcaraz (9,3%), una de las grandes estrellas del deporte mundial y heredero natural, en la pista y en el estudio 'Con quién te irías de cañas', de Rafa Nadal, que lidera en Murcia y País Vasco.

Otros nombres que aparecen el top 10 son los jugadores de la selección española de fútbol Lamine Yamal, Marcos Llorente y Rodri Hernández, el luchador Ilia Topuria o el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz.

CAROLINA, LÍDER ENTRE LAS DEPORTISTAS

Con el 19,5% de los votos, Carolina Marín se corona como la deportista con la que más españoles compartirían unas cañas. Su histórico oro olímpico en Río, su contribución al crecimiento del bádminton en España y su ejemplo de esfuerzo y superación tras las lesiones sufridas la han convertido en una de las figuras más admiradas del deporte nacional.

La onubense es, además, la favorita entre las mujeres (20,4%), las personas de 60 o más años (24,5%) y los residentes en Andalucía (35%), La Rioja (28,3%) y Castilla-La Mancha (27,5%).

En segunda posición se sitúa Ana Peleteiro, con el 17,3% de los votos. La atleta gallega, referente del triple salto español, domina con claridad en Galicia (40,8%), Asturias (26,3%) y Cantabria (25%).

Completan el 'Top 5' las campeonas del mundo Alexia Putellas (9,1%) y Aitana Bonmatí (8,6%), ambas ganadoras del Balón de Oro, y la nadadora más laureada de la historia de España, Mireia Belmonte (7,7%).

Putellas destaca especialmente entre los hombres (10 %) y los jóvenes de entre 18 y 29 años (15 %), mientras que Bonmatí se convierte en la deportista más votada en Cataluña, donde alcanza el 23 % de las menciones.

En el 'top 10' aparecen otros nombres como la nadadora olímpica Ona Carbonell, la tenista Garbiñe Muguruza o las futbolistas Paula Badosa, Jenni Hermoso y Cata Coll.