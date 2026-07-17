El PP celebra este viernes y sábado sus congresos provinciales en Cáceres y Badajoz en donde Manzano y Naharro serán ratificados

El PP celebra este viernes y sábado sus congresos provinciales en Cáceres y Badajoz. Así, esta tarde, la actual portavoz y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de La Junta de Extremadura, Elena Manzano será refrendada como presidenta del Partido Popular en la provincia de Cáceres en el congreso que se desarrollará en el Palacio de Congresos de la capital cacereña. Manzano sustituye a Laureano León, actual consejero de cultura y que ha ostentado la presidencia del PP cacereño durante los últimos 22 años.

Mientras, el PP de la provincia de Badajoz, celebrará su XV Congreso provincial mañana sábado, en el Palacio de Congresos de Mérida. En este caso el Presidente de los populares pacenses, continuará siendo el actual Presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.