La Plataforma Ciudadana Hope-Palestina busca voluntarios extremeños para acompañar a familias de Gaza

La plataforma ciudadana Hope Palestina hace un llamamiento a la sociedad extremeña para ampliar su red de madrinas, padrinos y personas voluntarias dispuestas a acompañar a familias palestinas que atraviesan situaciones de "desplazamiento, duelo, enfermedad y pérdida de sus hogares".
La iniciativa, nacida hace aproximadamente un año, reúne ya a personas de distintas nacionalidades, edades y profesiones. Su propósito es "sencillo y profundamente humano", en concreto, conectar a personas solidarias con familias reales de Gaza para que puedan "sentirse escuchadas, acompañadas y sostenidas desde la distancia".
"En todas partes hay personas dispuestas a ayudar, pero muchas no saben cómo hacerlo", explica la extremeña Mercedes Pérez, colaboradora del proyecto e impulsora de este llamamiento a los medios de comunicación de la región.
"Hope Palestina demuestra que podemos hacer algo: acompañar, escuchar, compartir una historia, movilizar a nuestro entorno o contribuir a cubrir una necesidad concreta", asevera.
VÍNCULO HUMANO
Así, el programa de madrinazgo y padrinazgo simbólico no establece una cuota fija ni implica una obligación económica. Consiste, principalmente, en crear un vínculo "respetuoso" con una familia palestina, en concreto, escribirle, interesarse por su situación, mantener conversaciones o videollamadas cuando sea posible y hacerle saber que "no está sola", apunta en nota de prensa la plataforma ciudadana.
El contacto se realiza directamente con la familia, generalmente mediante WhatsApp, con ayuda de herramientas de traducción cuando resulta necesario. Hope Palestina proporciona orientación y dispone de un protocolo de acompañamiento psico-emocional elaborado por una profesional.
Todas las familias incorporadas a la plataforma han sido verificadas personalmente por el equipo, dentro de las enormes dificultades de comunicación y conectividad existentes en Gaza. La organización conoce sus nombres, circunstancias y necesidades, y las familias han dado su consentimiento para participar en esta red.
AYUDA DIRECTA
Hope Palestina no es una ONG y no recibe ni administra las donaciones. Su labor consiste en actuar como "puente de confianza". Cuando una persona decide contribuir económicamente, la ayuda se dirige desde la persona donante hasta la familia elegida, mediante la campaña o plataforma de pago facilitada por esta.
Además del acompañamiento simbólico, la plataforma coordina iniciativas específicas, como 'Un Techo para Gaza', destinada a ayudar a familias desplazadas a abandonar tiendas de campaña deterioradas y acceder a una vivienda alquilada "más segura". También impulsa apoyos para cubrir alimentos, medicamentos, atención sanitaria, electricidad y otras necesidades básicas.
Así, desde Extremadura, Mercedes pide la colaboración de medios de comunicación, asociaciones, colectivos sociales y ciudadanía para que esta iniciativa llegue a más personas.
"Estamos cansadas de escuchar que no podemos hacer nada. No podemos detener individualmente lo que está sucediendo, pero sí podemos acompañar a una familia y decirle: sabemos que existes, conocemos tu historia y no vamos a olvidarte", señala.
Hope Palestina necesita nuevas madrinas y padrinos para poder incorporar a más familias que solicitan ayuda desde Gaza. También busca personas voluntarias que colaboren en la difusión, la traducción, el acompañamiento psico-emocional y la coordinación de las distintas iniciativas.
Quienes deseen conocer a las familias, realizar una donación directa, participar en el programa de apadrinamiento o solicitar información pueden hacerlo a través de la web de la plataforma o vía correo electrónico.