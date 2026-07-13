La UEx eleva su presupuesto de 2026 hasta casi 220 millones de euros, un 4,85 % más

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) ha dado el visto bueno a sus presupuestos para 2026, que ascienden a 219.824.000 euros, un 4,85 % más con respecto al ejercicio anterior.

Así lo ha hecho en una en reunión extraordinaria celebrada de manera telemática el pasado viernes.

El anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2026 de la UEx será aprobado por el Consejo Social, el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, esta misma semana "previsiblemente", según ha informado la UEx en un comunicado.

En el ejercicio anterior alcanzó los 209.662.000 euros.

Los ingresos corrientes aumentan por el incremento en un 7,81 % de la transferencia procedente de la Junta de Extremadura, hasta los 156.922.000 euros, ha destacado la institución universitaria.

Dentro de los gastos, el Capítulo 1 referido a gastos de personal es el de mayor peso, pues supone el 68,9 % de los recursos hasta los 151.426.000 euros, e implica un incremento del 4,40% respecto a 2025.

La Universidad de Extremadura ha aumentado un 42,55 % el dinero destinado a infraestructuras universitarias, hasta los 4.020.000 euros, para mejorar la accesibilidad de los campus y hacer frente a los desperfectos que originó el temporal del pasado invierno.

Todo ello, ha asegurado que es gracias, en gran parte, a los fondos disponibles tras la venta a la Junta de Extremadura de la Casa Grande y su patio anejo en Cáceres.