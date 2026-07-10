Guardiola comunica a la Asamblea las circunstancias "excepcionales" para no celebrar el Debate del Estado de la Región de este año

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha remitido un escrito a la Presidencia de la Asamblea para solicitar que este año no se celebre el Debate sobre el Estado de la Región, tras el adelanto electoral del pasado mes de diciembre y la posterior demora en la constitución en abril del Ejecutivo regional y su toma de posesión el 30 de ese mes. Argumenta Guardiola que, a tenor de dichas circunstancias, el Gobierno autonómico contaría con un periodo corto de recorrido evaluable en el Debate sobre el Estado de la Región, de apenas 2 meses, concurriendo así circunstancias excepcionales.

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura ha solicitado la elaboración de un informe jurídico para analizar "desde la perspectiva reglamentaria" la petición. Una vez emitido dicho informe, el mismo será trasladado a los grupos parlamentarios para su conocimiento.

Los grupos de la oposición no se mostraban de acuerdo ante esta petición. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Isabel Gil Rosiña, hablaba de escándalo, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González reclamaba fechas alternativas para el debate, por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá tildaba de cínica esta posición esgrimida desde el Partido Socialista.